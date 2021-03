ON-LINE: V Brazílii prudce roste počet nakažených

6:10 - V Brazílii bylo ve čtvrtek odhaleno 100 158 nových případů nákazy koronavirem. Podle agentury Reuters to potvrzuje zrychlování epidemie. Zemřelo dalších 2777 nakažených, počet obětí už překonal 300 000, což z Brazílie činí zemi s druhým nejvyšším počtem obětí covidu po Spojených státech.

6:01 - České firmy s deseti až 49 zaměstnanci by do pátku měly dokončit první kolo testování na koronavirus. Pracovníci, kteří docházejí do podniku, test podstoupit zatím jednou za sedm dní. Vláda uvažuje o zvýšení frekvence na dvakrát týdně. Testy nejsou závazné pro lidi pracující z domova, očkované a ty, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19. Testování v malých podnicích se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) týká 650 000 lidí.