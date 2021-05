ON-LINE: USA varují před cestami do Japonska

6:20 - Americké ministerstvo zahraničí a zdravotnické úřady varovaly před návštěvou Japonska. „Turisté by se měli vyvarovat cest do Japonska,” uvedla v pondělí americká Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), „kvůli současné situaci v Japonsku se mohou nakazit variantami covidu-19 i plně očkovaní cestující a šířit je.“ Americké ministerstvo zahraničí zvýšilo stupeň varování před cestami do Japonska z čísla tři na číslo čtyři, kdy je doporučeno do země vůbec nejezdit.

Japonsko se potýká se čtvrtou vlnou epidemie, která přiměla japonskou vládu vyhlásit stav nouze v deseti prefekturách včetně Tokia a Ósaky platný do 31. května. Vláda ale naznačila, že by mohl být prodloužen i po tomto datu. Japonsko se 125 miliony obyvatel zaznamenalo přibližně 12 350 úmrtí osob nakažených covidem-19.