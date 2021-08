ON-LINE: Počet nových případů v Austrálii klesl

6:20 - V australském Novém Jižním Walesu přibylo za den 882 nových případů nákazy koronavirem, což přestavuje pokles, o den dříve to bylo přes tisíc případů. V tomto australském státu je s covidem hospitalizováno 767 lidí, z nichž je 117 na JIP a 47 na plicní ventilaci. V hlavním městě Canberra přibylo 21 případů a ve Victorii 79. Ve středu evidovali v Austrálii 1123 nově nakažených. V Austrálii dostalo alespoň jednu dávky vakcíny 11,5 milionu lidí, tedy 56 procent. Děti od 12 do 15 let se budou moci očkovat od 13. září.