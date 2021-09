ON-LINE: Počet nakažených v Německu roste

6:21 -V Německu přibylo během úterý 13 531 nových případů koronavirové infekce, což je o necelé dva tisíce více než před týdnem. Vyplývá to ze statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI). Sedmidenní incidence udávající denní průměr nakažených za poslední týden na 100 000 obyvatel stoupla na 75,7 poté, co o den dříve poprvé od července klesla. Před týdnem činila hodnota 61,3, za začátku července 4,9. Za posledních 24 hodin RKI eviduje dalších 23 úmrtí pacientů s koronavirem, před týdnem jich bylo 39. Od začátku pandemie se v 83milionovém Německu koronavirem prokazatelně nakazilo 3,96 milionu lidí, z nichž zemřelo 92 223, v úterý přibylo 23 obětí

6:16 - Americká internetová společnost Google opět odložila návrat svých zaměstnanců do kanceláří, a to z letošního října na leden příštího roku, uvedl ředitel Sundar Pichai. Důvodem je přetrvávající nejistota související s pandemií covidu-19. Google posunul termín návratu zaměstnanců do kanceláří již potřetí. Loni v prosinci jej firma odložila na začátek letošního září, v červenci jej pak posunula až na druhou polovinu října.

K odkladům návratu zaměstnanců do kanceláří v poslední době kvůli obavám z vysoce nakažlivé koronavirové mutace delta přikročila také řada dalších velkých amerických podniků Apple, provozovatel internetové sociální sítě Facebook či internetový obchod Amazon.