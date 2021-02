ON-LINE: Očkování v Izraeli potvrdilo vysokou účinnost vakcíny. V ČR je nouzový stav

Většina obchodů musí být zavřená, nelze ani provozovat služby či otevřít restaurace. Dál platí opatření týkající se aktivit pro volný čas, takže skiareály nemohou spustit vleky, nekonají se ani kulturní akce. Nadále také platí, že do škol mohou pouze žáci prvních a druhých tříd, speciálních škol a mateřských škol. Ostatní děti budou pokračovat ve výuce na dálku.

6:10 - Podle studie z Izraele, kde se masově očkuje vakcínou od firem BioNTech a Pfizer, prokázala tato očkovací látka více než 94procnetní účinnost při ochraně před covidem. O 94 procent poklesl u 600 000 očkovaných počet nákazy se symptomy covidu 19 oproti nenaočkované skupiny. Počet vážných případů poklesl o 92 procent, uvedla zdravotní pojišťovna Klalit s tím, že vakcína si svou účinnost udržuje u všech věkových skupin včetně té na 70 let.

6:04 - V USA klesl v pátek průměrný počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem za sedm dní pod sto tisíc a tato hodnota zatím nestoupla. Hodnota pod sto tisíc byla naposled evidována v listopadu. V prosinci to přitom bylo 200 000 a v lednu dokonce až 250 000. Aktuální průměr je ale stále dvaapůlkrát vyšší než v létě a denně umírá 1500 až 3500 nakažených

5:59 - Do Austrálie a na Nový Zéland dorazily první dávky vakcín. Austrálie, kam doradilo 142 000 dávek od Pfizeru by měla začít příští týden. Očkováno by mělo být 50 000 lidí pracujících v hotelech, kde jsou lidé v karanténě, zdravotníků v první linii a zaměstnanců a obyvatel domovů pro seniory.