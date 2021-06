ON-LINE: Maďarsko uvolnilo hranice

6:20 - Maďarsko zrušilo téměř kompletně uzávěru hranic, kterou zavedlo v září loňského roku kvůli pandemii covidu-19. Vstupovat do Maďarska lze nyní bez omezení a zvláštních požadavků po pozemní hranici ze všech sousedních států Maďarska kromě Ukrajiny. Restrikce se dosud týkaly především turistů, kteří nadále nemohou vstupovat do země letecky. Bez ohledu na nyní zaručený volný vstup do země stále platí, že se turisté nesmějí v Maďarsku ubytovávat, připomněla DPA. Výjimku mají očkovaní proti covidu-19 ze zemí, s nimiž Budapešť uzavřela dohodu o vzájemném uznávání očkovacích certifikátů. Mezi ně patří i ČR.