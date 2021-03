ON-LINE: EMA rozhodne o bezpečnosti vakcíny AstraZeneky

6:07 - Tchaj-wan začne očkování vakcínou AstraZeneca příští pondělí, když dostal prvních 200 000 dávek přes program Světové zdravotnické organizace (WHO) COVAX, i když kvůli postoji Číny nemůže být ve WHO ani jako pozorovatel. Prioritně ji dostanou zdravotníci v první linii a zaměstnanci karanténních středisek.

6:03 - U lidí nad 65 let je vyšší pravděpodobnost, že dostanou covid-19 podruhé. Ukázala to studie z Dánska, kde 80 procent lidé mladších 65 let mělo půl roku po nákaze dostatečnou ochranu, zatímco v skupině na 65 to bylo 47 procent.