Očkování v ruských regionech jde ztuha

Podle ruského premiéra Michaila Mišustina by měla většina obyvatel 146milionového Ruska dostat injekci do září 2021.

Do oběhu by se měla koncem března dostat ještě jedna zaregistrovaná ruská vakcína – KoviVak, kterou vyvinulo Čumakovovo centrum. Nyní se kontroluje kvalita prvních vyrobených dávek. Jde o klasický typ očkovací látky na bázi inaktivovaného viru SARS CoV-2. Má mít minimum vedlejších účinků a je určena i pro chronicky nemocné pacienty.

Vyrábět ji ale může pouze pracoviště, které ji vyvinulo, a to má omezenou kapacitu. „Limituje nás počet sedm až deset milionů dávek ročně,“ řekl Ajdar Išmuchametov, generální ředitel Čumakovova centra.

Centrum ale zvažuje, že by se v budoucnu zapojilo do systému přerozdělování vakcín COVAX Světové zdravotnické organizace (WHO). „Dokud se nevyřeší situace v Africe a části Asie, tak si výhrou nad pandemií nikdy nemůžeme být jisti,“ prohlásil ruský vědec.