Novým strašákem je indická mutace delta. Čím je nebezpečná

V Británii byla označena za variantu vzbuzující obavy 7. května, stejně tak ji 11. května označila Světová zdravotnická organizace WHO a v červnu to udělala i americká Střediska pro kontrolu a prevenci (CDC). „Tato varianta je ještě mnohem nakažlivější než vysoce přenosné varianty, jako je britská (B1.117 označovaná jako alfa),” uvedla ředitelka CDC Rochelle Walenskyová. „Víme také, že i když používané vakcíny na ni zabírají, nechrání tolik jako u ostatních kmenů.“

Zatím se nepotvrdilo, že by způsobovala vážnější průběh, a není jasné, jestli je u ní vyšší pravděpodobnost hospitalizace. „I když jen malý počet nakažených končí v nemocnicích, jejich podíl je asi dvakrát vyšší než u prvních variant. A to jak v Anglii, tak ve Skotsku,“ uvedl pro list The Guardian na začátku června profesor Adam Dinn z bristolské univerzity, který je členem Výboru pro vakcinaci a imunizaci.

Některé lidi však neochránily ani dvě dávky, z 42 obětí indické mutace jich 12 bylo plně očkováno, sedm mělo jednu dávku. Britský vládní vědecký poradce David King uvedl, že jeden z 25 nových případů připadá na lidi, kteří dostali obě dávky. Podle údajů PHE z počátku června je mezi nově nakaženými 3,7 procenta z těch, kteří dostali dvě dávky a 73 případů připadá na nenaočkované. Potvrzuje to i rozdělení četností případů podle věkových skupin. Na skupinu lidí od 20 do 29 let připadá 121 nových případů na sto tisíc lidí, následují teenageři s 99 případy na sto tisíc obyvatel a třicátníci s 73 případy na sto tisíc. Naopak ve skupině nad 70 let je to jen sedm případů na sto tisíc obyvatel a u šedesátníků 14.