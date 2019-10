Norský velvyslanec: Soud bereme vážně. Barnevernet se změní

V Norsku probíhá diskuse nad tím, jak posílit jeho úřady, jak by se mohla pozvednout úroveň kvalifikace pracovníků Barnevernetu. Kauza Stran­dové Lobbenové je samozřejmě součástí této diskuse. A i kritika ze zahraničí se promítá do této diskuse v Norsku. Ovšem tam je věcnější a méně nenávistná.

Východiskem je fakt, že Norsko není členem EU. Ale jsme v evropském ekonomickém prostoru a Norské fondy jsou vstupné, které musíme platit Bruselu, abychom mohli být členy tohoto prostoru a sdílet volný pohyb kapitálu, lidí, služeb a zboží. To je pro norskou ekonomiku velmi důležité. Ale nejsou to peníze, které máme navíc a kterými chceme ostatní obdarovávat.

V ČR máme 11 programových oblastí. Tři největší jsou výzkum, životní prostředí a kultura. Ale také máme ještě vzdělávání, zdravotnictví, neziskové organizace, spravedlnost atd. Je velmi důležité uvědomit si, že priority jsme stanovili ve spolupráci s českými úřady. Takže to není jen věc našeho názoru, ale je to věc spolupráce.

Protože různé vlády v Norsku se rozhodly odlehčit prodej elektrických aut od daní, zato na konvenční auta jsou daně vysoké. To znamená, že auto Tesla není drahé, stojí třeba jako toyota. V Oslu pak například platíte mýtné 53 norských korun (zhruba 135 Kč), ale pro elektrická auta je vjezd do města zdarma. Navíc elektrická auta mohou jezdit v pruhu pro autobusy, takže se po větších městech můžete pohybovat pružněji.

Je totiž docela velký, obsahuje bilion dolarů a stále roste, protože všechny příjmy z ropného průmyslu jdou do tohoto ropného fondu. A zpátky se do norské ekonomiky vrací jen roční profit, který je stanoven na tři procenta.

Pouze v zahraničí, nikoli v Norsku. Všechno to administruje Norská státní banka a k tomu je ještě etická komise, která rozhoduje, do jakého průmyslu smí fond investovat. Třeba neinvestujeme do zbraní, uhlí nebo do tabáku.