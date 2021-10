Negativní testy v estonských restauracích už nestačí

Proč vláda vyřadila negativní výsledky testů z vydávání certifikátů potřebných pro vstup na řadu míst, není zatím jasné, ačkoliv jedním z faktorů mohou být obavy ohledně spolehlivosti některých testů, píše AP. "Ústava výslovně uvádí, že žádné právo není absolutní. Základní práva mohou být omezena, pokud je to nezbytné k ochraně ostatních a zabránění šíření infekční nemoci. A to je právě to, co se v tuto chvíli děje," prohlásila premiérka země Kaja Kallasová v parlamentu podle zpravodajského serveru ERR.