Muž v Německu píchl školačce do těla neznámou látku. Číslo šest, řekl a zmizel

Německá policie pátrá po dosud neidentifikovaném útočníkovi, který ve čtvrtek vpíchl 13leté dívce do těla neznámou látku. V pátek o tom informovala agentura DPA. Co přesně jí do těla vpravil, není známo. Po útoku ale bez dalších podrobností řekl „číslo šest”. Bezpečnostní složky se proto obávají, že nešlo o jediný útok, a pátrají po možných dalších obětech či svědcích.