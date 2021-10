Minsk se chystá trestat lidi za sledování nežádoucích politických kanálů

Novinář, který napsal o běloruském IT pracovníkovi zabitém KGB, byl zadržen

Novinář, který napsal o běloruském IT pracovníkovi zabitém KGB, byl zadržen Zahraniční

„Je to naprosto strašný útok na svobodu slova v Bělorusku. Je to stejné, jako kdyby vám hrozilo vězení za to, že sledujete někoho na twitteru,” okomentovala novou právní normu známá běloruská novinářka Hanna Ljubakovová.