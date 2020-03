Matovič: Spolupráci s Ficem a Kotlebou vylučuji. Chci úzkou spolupráci s Visegrádem

Po Vladimíru Mečiarovi a Robertovi Ficovi jste jen třetí, kdo dokázal zvítězit v parlamentních volbách. Co to pro vás znamená?

Věřím, že to bude do třetice vše dobré.

Kdy jste začal věřit, že vaše hnutí může ve volbách zvítězit?

V průběhu posledního týdne to naznačovaly průzkumy. Přiznám se, že mi mnohem méně záleželo na tom, abychom vyhráli volby, jako na tom, abychom jako demokratická opozice společně dokázali přečíslit vládní strany.

Zklamalo vás, že dva z potenciálních partnerů se do parlamentu nedostali (koalice Progresivní Slovensko/Spolu a Křesťanskodemokratické hnutí?

Určitě ano, protože ty hlasy budou v parlamentu chybět. Jedenáct procent lidí nemá své zastoupení ve sněmovně.

Bude vám stačit k vytvoření vládní koalice oslovit ostatní strany demokratické opozice (Jsme rodina, Svoboda a Solidarita a Za lidi – pozn. red)?

Matematicky ano. Dnes však nevíme, nakolik to bude komplikované a zda se to nakonec povede. Pokud bychom měli k dispozici vícero stran, bylo by to lehčí.

Vládní spolupráce se Směrem a Kotlebovci nepřichází v úvahu?

V žádném případě.

Připouštíte i patovou situaci a konání předčasných voleb?

Domnívám se, že to nehrozí. Po takto výrazné objednávce od voličů si nemůžeme dovolit selhat.

Jak vidíte zahraniční politiku Slovenska po jmenování nové vlády?

Určitě ji vidím v úzké spolupráci s Visegrádskou čtyřkou, ale chtěli bychom být pro Evropu víc předvídatelný a zodpovědný partner.

Povede vaše první zahraniční tradičně do Prahy?

Pokud budu mít možnost vést novou vládu, tak určitě, protože dobré tradice je potřeba dodržovat.

Zmínil jste se, že se vám v určitém ohledu libí politika maďarského premiéra Viktora Orbána. V čem konkrétně?

Konkrétně jsem mluvil o tom, že využívá tzv. národní konzultace. Když jsou nějaké závažné otázky, tak se zeptá lidí. Dělá to sice takovým populistickým způsobem, ale je dobré vtáhnout lidi do toho, aby měli možnost přímo rozhodovat o tom, co bude země dělat.

Už před volbami jste spustil anketu na internetu o několika pro vás důležitých bodech. Budete se je snažit prosadit do vládního programu?

Samozřejmě. Lidem jsme slíbili, že pokud budou hlasovat pro těch jedenáct řešení, my je do vládního programu prosadíme. A věřím, že to dokážeme.

Upozornil jste na to své budoucí partnery?

Opakovaně jsem to říkal už před volbami a myslím, že po volbách pochopili, že toto gesto vůči lidem nám dalo výraznou podporu a na základě toho jsme možná přitáhli k urnám tisíce voličů. Tím pádem těm lidem těžko můžete říct, že když vám pomohli zabojovat do finálního zápasu, vy je teď někam pošlete. Tak to určitě ne.

Co je potřeba po vládě Směru hlavně změnit?

Podle mě spravedlnost. Směr vytvořil systém, který nejvyšší místa v orgánech činných v trestním řízení a u soudů vydal do rukou mafi e. Takže spravedlnost nebyla podle práva, ale podle toho, kdo měl jak tlustou obálku, rozsudky se kupovaly a vraždili se novináři. To je absolutní základ, který musíme opravit. Ruku v ruce s tím jde nulová tolerance vůči korupci, která je rakovinou slovenské společnosti.

Co by mělo být základními tématy vládního programu?

Protože jsme protikorupční hnutí, tak určitě boj proti korupci, očista soudnictví od zkorumpovaných soudců, rozvázání rukou vyšetřovatelům, aby mohli proti korupci důsledně bojovat, aby se nevynášely informace. Pak samozřejmě zdravotnictví a školství by měly být pilíře, které potřebujeme řešit.

Změnilo se Slovensko po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky?