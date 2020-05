Malta vrací migranty přímo do Libye

Svědectví o této praxi poskytla jedna z migrantek, která se pokusila dostat do Evropy v polovině dubna, spolu s dalšími lidmi. Jejich člun zastavila loď najatá maltskými úřady, jež všechny na palubě odvezla do libyjského hlavního města Tripolisu.

V dubnu se případu věnovali novináři z The New York Times a italských novin Avvenire. V době počátku pandemie koronaviru v Evropě podle nich Malta najala několik lodí, aby zajistily zachycování migrantů a jejich návrat do Libye, a to i ve spolupráci s libyjskou pobřežní stráží. Maltská vláda se ihned po zveřejnění článku odmítla vyjádřit.