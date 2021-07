Kandidát na kancléře se na místě apokalypsy smál

Moment neunikl fotoreportérům a Laschet sklidil rozhořčené reakce. O to větší, že je kandidátem konzervativního bloku CDU/CSU na úřad spolkového kancléře v zářijových parlamentních volbách.

„Nemám slov. Říká se, že v krizových chvílích se ukáže charakter,“ komentoval Laschetovo počínání generální tajemník sociálních demokratů (SPD) Lars Klingbeil. Magazín Focus v komentáři označil chování Lascheta za zavrženíhodné s tím, že v tuto chvíli by na místě zkázy lidé neměli projevovat jiné pocity než soucit a smutek.

Laschet se později na Twitteru omluvil. „Osud postižených nám leží na srdci. O to více lituji dojmu, který vznikl během hovoru. Bylo to nevhodné a je mi to líto,“ napsal.