Johnson podle spolustraníků zvažuje rezignaci, prý kvůli nízkému platu

Johnson si údajně soukromě stěžoval, že jeho nynější mzda šéfa vláda je nízká ve srovnání s tím, co vydělával jako novinář. Tehdy dostával 23 tisíc měsíčně, tj. 276 tisíc liber ročně.

Závidí prý své předchůdkyni Therese Mayové, která od svého loňského odchodu z čela vláda vydělala na přednáškovém turné více než milion liber. Podle DM premiér věří, že by si takto vydělal aspoň dvakrát tolik. Jen krátce před nástupem do funkce totiž získal za jediný měsíc 160 tisíc liber díky dvěma řečem, které pronesl.

„Boris má nejméně šest dětí a některé z nich jsou dost malé, takže budou potřebovat finanční pomoc. Premiér by musel najít 42 500 liber ročně jen na to, aby poslal nejmladšího syna Wilfreda do Etonu. A v rámci rozvodové dohody musel vyplatit spoustu peněz bývalé manželce Marině Wheelerové,“ řekl podle listu nejmenovaný poslanec.