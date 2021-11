Johnson odmítl vrátit Řecku jeho sochy z Akropole

Britský premiér Boris Johnson v úterý svému řeckému protějšku Kyriakosovi Mitsotakisovi řekl, že jeho vláda nemíní jednat o navrácení do Atén starořeckých soch z Akropole. Podle Johnsona to je záležitostí Britského muzea, které má sochy ve sbírce, uvedla agentura Reuters. Řecko se snaží o návrat soch do vlasti už 190 let, Británie ale tvrdí, že umělecká díla získala legálně.