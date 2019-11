Joachimovi se podařilo uprchnout z NDR „tam vedle“. A pak se zase vrátit

Není to mýtus ani legenda. Dotyčný chlapík, říkejme mu třeba Joachim, dodnes žije ve Schlagsdorfu, obci s 1100 dušemi v dnešní spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko a do roku 1990 západní výspě tehdejší Německé demokratické republiky.

Pohraničníci znovu zaznamenali alarm, avšak řekli si: Co by to bylo za blázna, aby utíkal k nám do NDR. A znovu zanesli do zápisu termín „falešný poplach“.

Joachim se ohlásil východoněmecké policii lakonicky: „Jsem zpátky.“

Dostal dva roky za mřížemi za ilegální opuštění republiky. Po roce ho propustili, ovšem s tím, že nesmí žít v rodné obci.