Jenom vyšší teplota covid nezkrotí

Zajímavou odpověď na otázku, do jaké míry zeslabuje nárůst vnější teploty životaschopnost SARS-CoV-2, představili v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vědci z Královské univerzity v Londýně a Univerzity státu Utah v Loganu řízení Tomem Smithem. Analyzovali šíření nemoci covid-19 ve Spojených státech. Jednotlivé části USA se odlišují podnebím, ale současně měly stejný přístup k potírání choroby a ani počet nakažených na sto tisíc obyvatel v nich nevykazoval žádné dramatické rozdíly.