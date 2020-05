Italské kavárny uvítaly první hosty

Italský premiér Giuseppe Conte připouští, že může přijít druhá vlna nákazy a že bez vakcíny jde o velký risk. „Musíme to ale přijmout, jinak bychom už možná nezvládli znovu začít,“ vzkázal, když o víkendu oznámil druhou fázi uvolňování. Ta přichází o dva týdny dříve, než bylo původně plánováno.

Řada Italů to přijala s velkým povděkem, ačkoli již dříve některé regiony zrušily část restrikcí na vlastní pěst. „Je to nádherný, vzrušující den,“ citovala agentura Reuters římského barmana Valentina Casanovu, který se konečně mohl vrátit do práce.

BEZ KOMENTÁŘE: V severní Itálii se ve zkušebním provozu vrací první děti do školy v improvizovaných prostorách Video: Reuters

S podmínkou přísného dodržování hygienických opatření a omezení počtu lidí, mohla včera otevřít valná většina obchodů a provozoven v zemi. Italové také smějí začít se vzájemným navštěvováním, alespoň těch, kteří žijí ve stejném regionu.

„Čistila jsem obchod několik dní. Abych dohnala prodej oblečení, letošní letní

dovolenou oželím,“ citoval web listu La Repubblica milánskou obchodnici Ornellu Meshiniovou. Otevřela mimo jiné i kadeřnictví, mezi prvními si nechal upravit účes Giorgio Gori, starosta severoitalského Bergama, jež bylo epicentrem šíření koronaviru v Itálii. „Teprve teď jsme vstoupili do druhé fáze,“ napsal ke svojí fotografii v kadeřnickém křesle s novým sestřihem.

Někde se však snoubila úleva se zármutkem. V kostelech, které své brány opět otevřely věřícím, patřily první mše zpravidla vzpomínce na ty, kteří koronaviru v uplynulých měsících podlehli.

Španělské ostrovy jsou o krok dál

Veřejnosti byl tak zpřístupněn i hřbitovní kostel v Bergamu, který v nejkrizovějších týdnech pandemie sloužil jako improvizovaná márnice zaplněná rakvemi.

Conte také už o víkendu nastínil plán dalšího rozvolňování. V další fázi, od 25. května, by měly otevřít například bazény, posilovny a různá sportoviště. Už od 3. června by se pak Itálie měla otevřít zahraničním turistům, kteří by po příjezdu nadále nemuseli podstupovat dvoutýdenní karanténu.

Ve Španělsku, kde se restrikce liší podle situace v jednotlivých regionech, včera některé málo zasažené ostrovy vstoupily do druhé fáze uvolňování. Otevřít tam mohla obchodní centra a shromažďovat se tam mohou až patnáctičlenné skupiny.

Většina území Španělska se od minulého týdne nachází v první fázi, kdy s omezeními smí být otevřená velká část obchodů, restaurace, kina či divadla. Scházet se smí maximálně deset lidí.

Nejpřísnější restrikce dál platí v Madridu a Barceloně, jež jsou stále ve „fázi nula“, i tam ale včera směly otevřít některé menší obchody.

Uvolňují i sousedé

V Řecku včera otevřela nákupní centra, památky a střední školy. V Dánsku se do tříd vrátili žáci ve věku od 11 do 18 let, otevřely se bary, kavárny a restaurace. V Belgii otevřela část škol, kadeřnictví, muzea či zoo. V Portugalsku se otevřely restaurace, kavárny a některé školy. Slovensko od středy umožní otevřít velká obchodní centra, kina a divadla pro nanejvýš 100 lidí. Od června budou otevřeny školky a část škol.