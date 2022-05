Iráčan, který ve vlaku pobodal pět lidí, skončil na psychiatrii

K incidentu došlo kolem 7:38 hod. ve vlaku jedoucím z Düsseldorfu do Cách. Když vlak vyjížděl z nádraží v Herzogenrathe, náhle vstal muž a snažil se otevřít dveře. Když se mu to nepodařilo, udeřil dalšího cestujícího pěstí do obličeje a poté vytáhl kuchyňský nůž, kterým nejprve náhodně a poté úmyslně bodal cestující.