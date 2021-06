Hlas a Směr sahají na Slovensku po parlamentní většině

„Současná koalice napáchala hodně škody. V loňských volbách jsem dal hlas jedné z vládních stran, už by mi ale vůbec nevadilo, kdyby šli od válu,“ říká Robert z Košic. „Fico zemi rozkradl a vládla tady mafie, ale to, co je tady dnes, se vládou nazvat nedá. Je to banda amatérů,“ netají se František z Martina nevolí k současnému kabinetu.