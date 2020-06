Francouzskému cirkusu zabavili zuboženého lva s vytrhanými drápy

Vyzáblé zvíře bylo převezeno do útulku Tonga Terre d'Accueil, kde se francouzští odborníci a jejich belgičtí kolegové pokouší lva zachránit. „Učí se znovu jíst, pomalu a malé kousky žrádla, protože už nemá téměř žádné zuby,“ uvedla Muriel Arnalová, zakladatelka organizace One Voice.

Lev, který dostal jméno Jon, dožije jinde a v bezpečí. Zda to bude v útulku Tonga Terre d'Accueil nebo jinde, není jisté. Muriel Arnalová doufá, že by Jon mohl být později převezen do Jihoafrické republiky do většího útulku. Vše se však bude odvíjet od jeho zdravotního stavu.