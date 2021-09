Fico vyzval Pellegriniho ke spojení, očekává předčasné volby

„Je naší společnou povinností okamžitě zahájit jednání o formě předvolební a povolební spolupráce, která zabezpečí, že přirozený blok Směru a Hlasu, ať už jako jedna strana nebo dvoukoalice, bude mít schopnost dosáhnout výsledek na úrovni 35 až 40 procent, co je zcela reální,“ uvedl Fico ve videu na facebooku.

Expremiér varoval, že pokud se bude Hlas orientovat na spolupráci s liberálními stranami, může Slovensko zapomenout na to, že bude mít silnou a stabilní sociálnědemokratickou vládu.

Od štěpení Směru je to vůbec poprvé, co Fico vyzval k opětovnému spojení s Hlasem. Po odchodu Pellegriniho křídla označoval bývalé členy Směru za zrádce a kritizoval je. Nezapomněl dodat, že za vše, co v politice dosáhli, mohou děkovat Směru.