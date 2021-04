Dva týdny do skotských voleb: Představa nezávislosti se rozplývá

Skotové jsou pro nezávislost, pokud by mohli hned do EU

Veřejnost by její stranu v tuto chvíli poslala do parlamentu pouze s 63 mandáty. Druzí by teď skončili skotští konzervativci s 32 mandáty, o 11 křesel méně by získali skotští labouristé. Do parlamentu by podle průzkumu ještě proklouzli zelení s osmi poslanci a liberální demokraté s pěti.