Dočasnými členy Rady bezpečnosti OSN se staly Indie, Mexiko, Irsko a Norsko

I do procesu volby nových členů se promítla preventivní opatření kolem šíření koronaviru. Diplomati do prostor Valného shromáždění OSN v New Yorku vstupovali v rouškách a v přidělených časových intervalech, aby se předešlo vzniku větších skupin. OSN od března funguje převážně ve virtuálním prostoru a její generální tajemník António Guterres pracovníkům nařídil práci z domu až do konce července.