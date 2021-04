Jak se dá koronavirus chytit podruhé? Studie vystaví dobrovolníky opětovné nákaze

V první fázi pokusů budou vědci hledat nejnižší možnou dávku koronaviru, která by spustila replikaci viru u nejméně 50 procent testovaných, u kterých by ale byly mírné nebo žádné příznaky nemoci. Druhá fáze, která začne v létě, infikuje jinou skupinu dobrovolníků dávkou o objemu nalezeném během první fáze.

Do první etapy se zapojí 64 dobrovolníků od 18 do 30 let, kteří prodělali covid-19 v posledních třech měsících. Vědci je vystaví nákaze původním kmenem SARS-CoV-2 a nikoliv jedné z mutací. Poté čeká dobrovolníky 17 dní v karanténě, během které budou pod dohledem zdravotníků. Pokud by se u někoho vyskytly symptomy, lékaři jim podají přípravek firmy Regeneron, který by zabránil zhoršení nemoci.