Do Velké Británie se vrátila po 40 letech dětská obrna

Poprvé od 80. let se ve Velké Británii šíří virus dětské obrny. Naznačují to záchyty v odpadních vodách, které od února virus zjistily 116krát. Úřady spouští očkovací kampaň pro děti ve věku od jednoho do devíti let, které by měly projít dobrovolným přeočkováním. Zákeřná nemoc v minulosti zabíjela a paralyzovala tisíce dětí po celém světě, než ji zastavila vakcinace.