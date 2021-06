Do boje s Islámským státem vyrazila největší britská letadlová loď

Britové nasadili do boje s takzvaným Islámským státem (IS) v Iráku svou největší letadlovou loď HMS Queen Elizabeth. Agentuře AP to řekl přední velitel námořnictva Steve Moorhouse. Je to vůbec poprvé za více než dvacet let, co Britové zapojili tento druh válečné lodě do probíhající pozemní operace.