Desítky migrantů se pokusily proniknout do Polska s klacky v ruce

Podle úřadů se asi šest desítek migrantů snažila proniknout do Polska s „klacky a kameny v ruce”.

„Jednoho z vojáků zasáhl cizinec (migrant) větví do obličeje a druhého kamenem do obličeje. Oba museli být převezeni do nemocnice," uvedl úřad pohraniční stráže. Oba už byli propuštěni.