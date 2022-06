Demonstrace proti kontroverzním deportacím do Rwandy Foto: Profimedia.cz

Demonstrace proti kontroverzním deportacím do Rwandy Foto: Profimedia.cz

Deportace migrantů do Rwandy mohou začít, rozhodl britský nejvyšší soud

Britský nejvyšší soud v úterý zamítl žádost některých charitativních a odborových organizací, které se chtěly odvolat proti předchozím soudním rozhodnutím umožňujícím uskutečnit první plánovaný let do Rwandy s odmítnutými žadateli o azyl. První letoun s několika migranty má z Británie odstartovat ještě v úterý. Potvrdila to i britská ministryně zahraničí Liz Trussová.