Co pošlete příště? Polštáře? Kličko se zlobí na Berlín

Poté, co Berlín oznámil, že na Ukrajinu posílá pět tisíc přileb, Kličko řekl listu Bild: „Pro chování německé vlády nemám slov. Ministryně obrany patrně nepochopila, že máme co do činění s perfektně vyzbrojenou ruskou armádou, která může každou chvíli začít s další invazí. Co pošlou příště? Polštáře?“