Charitativní loterie přisoudila Picassův obraz ženě z Itálie

Většinu z těchto peněz obdrží organizace CARE, která pomáhá s dodávkami vody pro chudé vesničany v afrických zemích včetně Kamerunu a Madagaskaru. Monacký miliardář David Nahmad, který do tomboly Picassovu malbu poskytl, dostane bezmála milion eur.

Obraz, který byl ve hře tentokrát, byl nejmenším z Nahmadovy sbírky čítající asi 300 Picassových děl. Sběratel má za to, že obraz má hodnotu až tři miliony eur. Na plátně o rozměrech 23 krát 46 centimetrů je abstraktním způsobem ztvárněn stůl s novinami a sklenkou absintu.

Picasso obraz vytvořil v červnu 1921, několik měsíců před svými 40. narozeninami a krátce poté, co mu jeho první manželka Olga porodila syna Paula. „Picassovi by se takováhle iniciativa moc líbila, protože to byl člověk, který se hodně zajímal o humanitární a sociální úsilí," řekla Cochinová agentuře Reuters.