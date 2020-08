Čeští záchranáři v Bejrútu opět vyrazili do akce

„Po ranním brífinku, kdy byla bezpečnostní situace vyhodnocena jako bezproblémová, byl malý průzkumný tým složený ze čtyř hasičů a statika vyslán do oblasti obytných budov. Zde bude hodnotit statiku jednotlivých domů a radit obyvatelům Bejrútu, zda je bezpečné se do budovy vrátit. To je velká pomoc pro místní samosprávu, která má na podobnou akci malé kapacity,“ sdělila Studená.