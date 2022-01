Češka píše z Kazachstánu: Obchody vybrakované, lidé platí na sekeru

„Internet nefunguje už kolikátým dnem, všude je zavřeno, není jak vybrat peníze, ani jak zaplatit. Takže si prodavačka zapisuje, kdo co kupuje a kdo jí to pak později určitě pošle,“ stojí v textu.

„Politika tu prostě není téma. Kdykoli jsme se dostali k něčemu, co by souviselo s kazašskou vládou, vždycky mi bylo opatrně řečeno, že je to problém, 'lot of coruption' (hodně korupce, pozn. red.) a šlo se od tématu. Jednou jsem tu dokonce byla napomenutá, ať nemluvim moc nahlas, když jsem se ptala spolužáků na prezidenta,“ píše Pánková.