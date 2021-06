Češi mají poslední týden na podání žádosti o status usedlíka v Británii

Do příští středy mají občané členských států Evropské unie (EU) možnost podat žádost do unijního systému osídlení o status usedlíka a nadále tak žít a pracovat ve Spojeném království. Týká se to také asi sto tisíců Čechů, kteří na Ostrovech žijí. Každý šestý evropský migrant čerpající v Británii dávky si zatím o status usedlíka nezažádal.