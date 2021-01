CDU po Merkelové: s ní, anebo bez?

Plán, pečlivě připravený kancléřkou, se tak rázem zhroutil jako domeček z karet. Kartami však úplně zamíchala pandemie covidu-19, která postavila Merkelovou znovu doprostřed dění. Počáteční kroky držely počet úmrtí na nízkých číslech a vláda navíc nalila do kompenzačních opatření velký balík peněz. U voličů bodoval i klid a rozvaha kancléřky.

Bude to ještě strašně dlouhé a bolestné. Německo chce tvrdý lockdown až do Velikonoc

Debaty před stranickým hlasováním byly plné frází a všichni tři korunní princové se obávají, že příliš energický boj uvnitř strany ji může pár měsíců před začátkem kampaně před parlamentními volbami nesmiřitelně rozdělit. Žádnému ze tří kandidátů se nepodařilo strefit se do představ členů a podporovatelů CDU.

Pravidelně se opakující výbuchy Friedricha Merze (65), zastánce konzervativní renesance, nejenže vytáčejí konzervativce ve straně, ale dělají vrásky na čele umírněným členům, kteří dobře vědí, že volby do Spolkového sněmu tradičně vždy vyhrává politický střed.

Norberta Röttgena (55), odborníka na zahraniční politiku, kterého kdysi kancléřka vyhodila, zpočátku všichni odepisovali. I když ho živá a obratná kampaň zaměřená na ženy a mladé vrátila zpět do klání o předsednický post, nadále zůstává outsiderem. Bude se nakonec smát čtvrtý vzadu – Söder?

Někteří významní straníci brblají, že Spahn, který nesnadné úkoly, snad s výjimkou zajištění dostatku vakcíny, s přehledem zvládá, má větší předpoklad vést CDU než Laschet, jemuž ale ministr už přislíbil loajalitu. Další se toužebně dívají do Bavorska, kde si vede velmi dobře Markus Söder (54), charismatický premiér a předseda tamější sesterské Křesťanskosociální unie (CSU).

Za normální situace by si nejpozději na jaře obě partaje zvolily společného kandidáta na kancléře. Řetězec situací kolem pandemie, v něm Söder vystupoval energicky a zároveň sebejistě, z něj vytvořil jednoho z vůbec nejoblíbenějších německých politiků. Sám ale opakovaně zpochybňuje, že by někdy chtěl usednout do křesla spolkového kancléře.