Británie se bičuje za selhání u covidu

„Byla to záměrná politika navržená oficiálními vědeckými poradci a přijatá vládami všech částí Spojeného království,“ uvádí se podle listu The Guardian ve zprávě, která dodává: „Nyní je zřejmé, že to byla špatná politika a že vedla k vyššímu počátečnímu počtu úmrtí, než k jakému by vedla včasná důraznější politika.“

Greg Clark, šéf parlamentního výboru pro vědu a techniku, ale popřel, že by vláda usilovala o „stádní imunitu“. „Byl to spíše odraz fatalismu: že když není vyhlídka na vakcínu, pokud si myslíte, že lidé neposlechnou výzvy k uzavření na dlouhou dobu, a máte nedostatečnou schopnost testovat, sledovat a izolovat lidi, je to (stádní imunita) to, co zbývá,“ řekl.