Británie a Francie potlačí migraci přes Lamanšský průliv společně

Britská vláda oznámila, že za pondělí se přes kanál dostalo do země 430 migrantů, což je nový rekord co do počtu uprchlíků za jediný den. Deník The Times odhaduje, že se za celý rok 2021 dostalo přes La Manche asi 8500 migrantů.

Návrh počítá s tím, že by se z ilegální migrace stal trestný čin, za který by člověk mohl jít až na čtyři roky do vězení. Zároveň by vláda mohla posílat uchazeče o azyl v průběhu posuzování jejich žádosti do zahraničí. Podle médií ministři předjednali uprchlická centra například ve Rwandě, na Gibraltaru nebo na ostrově Ascension, který leží v Atlantském oceánu.