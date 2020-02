Brit pranýřoval vládu kvůli rodičům na lodi

Úterní testy ukázaly, že se britští manželé, kteří na palubě strávili bezmála dva týdny v karanténě, virem nakonec nakazili. Stalo se tak pouhý den před koncem izolační doby. Převezli je tudíž do nemocnice na pevnině a nebudou se moct zúčastnit evakuace, kterou po vzoru USA připravuje pro své občany i Británie.

Podle syna nakažených se však britské úřady rozhodly jednat příliš pozdě. „Nic nedělají. Nekomunikují s námi. Ministerstvo zahraničí má čísla na mě, na mou ženu, na mého bratra a sestru, ale ani jednou se nám neozvali, přestože my jim voláme každý den už čtyři či pět dnů,“ řekl stanici BBC.

Způsob, jakým vláda zachází s jeho rodiči, označil za „otřesný“. „Jsou to velmi pozitivní lidé, ale teď jim optimismu ubývá. Máma často pláče a táta ztrácí nervy,“ podotkl Steve. „Jejich země s nimi nekomunikuje, takže tápou ve tmě a cítí se, jako by je nikdo neměl rád,“ dodal s tím, že žádá vládu, aby jeho rodiče dovezla do vlasti.