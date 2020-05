Brazilský prezident na schůzi vlády sprostě nadával na guvernéry

Souhlas se zveřejněním videa dal soudce nejvyššího federálního soudu Celso de Mello, který vyšetřuje, zda Bolsonaro zasahoval do práce federální policie. Ta totiž vede vyšetřování jeho dvou synů. Podezření, že Bolsonaro zasahuje do práce policie, vznesl minulý měsíc bývalý soudce a od loňského ledna ministr spravedlnosti Sérgio Moro, který 24. dubna podal demisi. Důvodem byl jeho spor s Bolsonarem kvůli výměně šéfa policie.

Z videonahrávky zveřejněné v pátek podle místních médií také vyplývá, že na dubnové schůzi například i ministr školství Abraham Weintraub kritizoval soudce nejvyššího soudu, aniž by je jmenoval, za to, že označili za neústavní některé kroky vlády z posledních týdnů. „Já bych všechny ty vagabundy poslal do vězení a začal bych se STF (nejvyšší federální soud),” prohlásil na schůzi Weintraub.