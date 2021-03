Bratislavská lékařka podala ivermektin 80 pacientům. Stav všech se zlepšil

Jak jste se dostala k ivermektinu?

Začali mi chodit do ordinace pacienti s covidem a už jsem opravdu nevěděla, co s nimi. Léky, které byly dostupné, nestačily, začala jsem proto číst a studovat, co podávají těmto pacientům v zahraničí. Tak jsem se dočetla o ivermektinu.

Zpočátku to bylo tak, že pacienti si tento lék přivezli sami ze zahraničí, protože v sousedních zemích, jako jsou Rakousko a Maďarsko byl ve volném prodeji. Byl tam dostupný na parazitózu.

Takže první dávky jste vlastně nepředepisovala.

Pacienti chodili sami, že ho mají a dočetli se, že je to dobré, ale nevěděli, jak ho užívat. Já si to nastudovala. Byly známé postupy od profesora Paula Marika.

V současnosti je lék dostupný ve slovenských nemocnicích i v lékárnách. Takže už ho předepisujete?

V Bratislavě tento týden přistálo letadlo s 30 000 baleními a bude se používat na základě povolení neregistrovaného léku. Osobně jsem žádala na ministerstvu zdravotnictví, aby byl tento lék dovezen z Turecka. Bude dostupný i v lékárnách. Tato zásilka však bude stačit pouze na přeléčení asi 8000 pacientů. Proto jsem požádala o dovoz dalších 50 000 balení.

Jaké je dávkování?

Dávkování ivermektinu je v počáteční i v pokročilé fázi nemoci 0,2 miligramu na kilogram váhy na den v případě hmotnosti člověka do 90 kilogramů. Pokud má člověk hmotnost nad 90 kilogramů tak dáváme 0,3 miligramy na kilogram váhy na den.

Předpokládám, že ivermektin se podává s dalšími léky.

Ivermektin není lék na covid, je to podpůrný lék, který brání replikaci viru. Hodně záleží na tom, v jakém stavu se pacient ke mně dostane. V počátcích byli pacienti v mnohem těžším stavu než v současnosti. Většinou už přicházeli se zápalem plic, kde měli na rentgenu obraz mléčného skla, ale saturace ještě nebyla natolik snížená, aby museli jít do nemocnice. Tyto pacienty jsem začala léčit. To bylo tak před čtyřmi týdny.

Jaké máte zkušenosti?

Nemám pacienta, který by se po podání ivermektinu nezlepšil. Každý z nich mi řekl, že jakmile užil první dvě tři dávky, už se cítil mnohem lépe. Jeden pacient, který dostal ivermektin, je po smrti, ale ten měl velmi těžké další nemoci. Takže nezemřel na covid, ale s covidem. Ostatní pacienti se velmi výrazně zlepšili. Ani jeden z pacientů, kteří se léčili u mě, se nedostal do nemocnice. To je velmi dobrý výsledek, a to tu byli i pacienti v těžkém stavu.

V kombinaci s čím se podává?

V začátcích onemocnění pokaždé dáváme vitamin D ve vyšší dávce, vitamin C, zinek a aspirin. Pokud na základě výsledků z odběru krve zjistíme, že probíhá bakteriální zápal, přidáme antibiotika. Pokud pacient špatně dýchá, pošlu ho na rentgen. Máme jedno místo v Bratislavě, kde rentgenují pacienty s covidem. To nemá každé město. Pokud na rentgenu vidíme rozběhnutý zápalový proces v podobě obrazu mléčného skla, přidáváme celkovou kortikoterapii. Je to velmi komplexní léčba, protože covid postihuje zápalem celé tělo, takže nemůžeme léčit jen část organismu.

Kolik pacientů s covidem jste léčila ivermektinem?

Už to bude 80 pacientů. Ani jeden z pacientů se nedostal do nemocnice. Měla jsem dva hospitalizované pacienty, ale to bylo ještě na podzim, kdy jsem ještě o ivermektinu nic nevěděli. Oba se vyléčili.

Má vedlejší účinky?

Ivermektin je na trhu 40 let. Mám velmi ráda staré léky, protože od nich vím, co mohu očekávat. U jednoho pacienta jsem měla nežádoucí účinek, ale on užil třídenní dávku najednou a měl z toho průjem. Jinak vedlejší účinky nejsou.

Je tedy úspěch, že Slovensko ivermektin dovezlo?

Je to velký úspěch, že jsme jako odborníci dokázali přesvědčit naše vedení na ministerstvu zdravotnictví na dovoz ivermektinu. Byli samozřejmě pod tlakem, protože situace na Slovensku je velmi špatná. Víc lidí nám umírá a průběh covidu je mnohem horší, jako například na podzim.

Neočekáváme, že je to lék na vyléčení, ale pokud bude v dostatečném množství, mohli bychom ho dávat také preventivně. Ideální by to bylo pro člověka, který byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Pokud by byl například pozitivní jeden člen rodiny, ostatní by ho mohli užívat preventivně. Na to ho však zatím nemáme dostatek. Je jasné, že se nesmí podávat těhotným ženám a dětem pod 20 kilogramů.

Zjednoduší, zkrátí tu nemoc a v mnoha případech zabrání hospitalizaci. Navíc je to levný lék a měl by být běžně dostupný. Ostatní léky, které se na covid používaly, jsou enormně drahé. Navíc existují studie, že ivermektin je bezpečný a efektivní.