Biden ruší Trumpův protiimigrační program „Zůstaňte v Mexiku“

Ještě v červenci podle ministerstva vnitřní bezpečnosti program poslal skoro 6000 lidí zpátky do Mexika. Ministerstvo uvedlo, že migranty z programu stáhne a nové do něj nebude registrovat. Ti, kteří museli čekat v Mexiku, se nyní budou moct přesunout do USA, zatímco čekají na rozhodnutí soudů o udělení azylu.