Bělorusko útočí na EU, NATO by mělo zasáhnout, říká polský novinář

Začnu velmi jednoduše. Jsme ve válce s Běloruskem?

Úřady říkají, že jsme v hybridní válce. Podle mě to není úplně přesné. Dalo by se říct, že je to válka v tom moderním slova smyslu. Když my Poláci totiž slyšíme slovo „válka“, vybaví se nám Druhá světová válka.

Dnes (v úterý) ráno migranti z běloruské strany začali útočit na polské pohraničníky. Na hraničním přechodu v Kuźnici se v podstatě odehrává bitva. Migranti hází směrem k polské hranici kameny. Jeden z polských policistů je zraněn, zřejmě má zlomenou lebku. Začíná to být velmi vážné.

Bělorusko neútočí na Polsko, na Litvu ani Lotyšsko. Útočí na Evropskou unii jako celek, a to je velice komplikovaný proces. Takže když teď mluvíme o válce, musíme dodat, že jde o válku hybridní.

Myslíte, že tu je příležitost pro větší zapojení NATO?

Myslím, že ano. NATO musí běloruskému režimu ukázat když ne sílu, tak přítomnost v tomto regionu. Moskva a Minsk musí vědět, že tato hranice není jen s Polskem, Litvou a Lotyšskem, ale jde o hranici Evropské unie a o východní hranici NATO.

Zatím jenom papírují, využívají diplomacii a udělují (běloruskému) režimu poznámky. Ale poznámky pro takové režimy nefungují.

Jeden z polských policistů je zraněn, zřejmě má zlomenou lebku. Začíná to být velmi vážné. Po dnešním útoku se začnou možná věci hýbat dopředu trochu rychleji.

Vy jste novinář. Mohl byste nám trochu popsat to, jak situaci pokrýváte? Pokud se nemýlím, úřady zakazují lidem vstup do pohraničního území. Existuje tedy způsob, jak mohou novináři o konfliktu informovat objektivně, když vlastně jen spoléhají na oficiální zdroje?

Na jedné straně se spoléháme na oficiální zdroje a myslíme si, že to jsou spolehlivé zdroje informací. Na druhé straně se ale bohužel nedostaneme na polskou stranu pohraničního území. To je škoda, myslím si, že to je chyba a polští novináři by tam měli mít přístup.

Navíc je tu další problém, a to že Polsko není finální destinací. Je to jen mezizastávka na cestě do Německa. Včera jedna francouzská televize mluvila s migranty z Iráku a dalších měst, kteří se teď nachází v Minsku.

Také se poléháme na běloruské novináře, samozřejmě na ty nezávislé, kteří odvádějí obrovský kus práce, například stanice Nexta. To jsou nezávislí novináři, se kterými jsme v kontaktu už od loňské revoluce v Bělorusku.

To je velmi užitečný zdroj uvnitř Minsku, díky nim víme, kolik migrantů zrovna dorazilo do Minsku a co dělají. Takže si myslím, že nezávislí běloruští novináři jsou v tuto chvíli nejlepší zdroj informací, co se týče dění na hranicích.

Polská vláda oznámila, že připraví nějaký zákon, který umožní novinářům přístup na hranice. Tam teď totiž už podruhé platí nouzový stav, který nejdřív můžete vyhlásit na 30 dní, pak na dalších 60 dní, ale znova prodloužit už ho nemůžete.

Můžete sice vyhlásit „válečný stav“, ale to se dělá v případě opravdové války. Teď tedy vytvoří nový zákon, který už by novinářům umožnil přístup na hranici. Všichni na to čekáme.

Jaká je atmosféra mezi lidmi? Na jedné straně tu je hybridní válka, na druhé straně jsou na hranicích lidské bytosti v podmínkách, u nichž ani nevíme, jak špatné jsou. Nejméně osm lidí zemřelo, takže jak na tenhle problém koukají lidé?

Tak jako všude na světě tu existují dvě frakce. Jedna chce vpustit migranty do Polska, ta druhá říká, že musíme bránit hranice.

Nejsme v tom jednotní, nicméně ti, co žijí na východě Polska a blízko hranic a žili normálně, tak jsou absolutně proti migrantům. Neexistuje jednotný názor, ale většina lidí je spíš pro to, aby Polsko migranty nepřijímalo.

Navíc je tu další problém, Polsko není finální destinací. Je to jen mezizastávka na cestě do Německa. Včera (v pondělí) jedna francouzská televize mluvila s migranty z Iráku a dalších zemí, kteří se teď nachází v Minsku.

Ti říkali, že nechtějí do Polska, ale do Německa. Pro vládu je to tak těžké, protože když je nechají přejít hranice do Polska, tak pro ně stejně nepředstavujeme cíl jejich cesty.

Přítomnost novinářů na hranici by byla dobrá, ale když jsem dnes viděl záběry z místa, z té bitvy, tak si myslím, že by pro polské vojáky bylo docela obtížné chránit jak hranici, tak novináře. Jasně, máme novináře, kteří byli ve válce v Iráku a Afghánistánu a ví, jak se chovat, ale zároveň tu máme lidi, kteří prostě jen drží mikrofon.

Šéf německé federální policie včera dával rozhovor irácké televizi a vzkázal: „Polsko-německé hranice jsou pro vás zavřené. Nemůžete do Německa, tak ani nezkoušejte chodit do Polska“.

Samozřejmě tu je otázka humanitární. Viděli jsme fotky z hranic – ⁠a to je druhá chyba, nevpustit novináře na hranice. Fotografie všech těch dětí a žen z hranic pochází z běloruských zdrojů.

Když se podíváme na videa poskytnuté polskou vládou, jsou na nich mladí silní muži. Bělorusko vytváří hodně propagandy a myslím si, že to funguje, protože když člověk vidí fotky utrápených dětí, tak přeci jenom srdce poskočí trochu výš a chcete je vpustit do Polska.

Mluvíte o propagandě. Na jedné nedávné bizarní tiskovce polští ministři vnitra a obrany pouštěli zoofilní porno, o kterém tvrdili, že ho našli v telefonech migrantů. Zřejmě tím chtěli přiřknout migrantům negativní konotaci. Myslíte si, že je tohle správný způsob rámování debaty?

Není mým úkolem soudit, takže v tomto smyslu neodpovím. Je to těžké. Když na vás míří propaganda z jedné strany, tak chcete nějakým způsobem reagovat. Možná tohle nebyla ta nejlepší odpověď na běloruskou propagandu.

Nemyslím si, že oni (polští ministři) něco uměle připravili. Nemyslím si, že to je lež. Na druhou stranu si nemyslím, že to je nejlepší způsob, jak polským občanům ukázat, co se na hranicích děje.

Všechno, co Lukašenko dělá, dělá se souhlasem (Vladimira) Putina.

Pokud jde o tu bizarní konferenci, tak tam se hovořilo o lidech, kteří ilegálně přešli hranici do Polska a byli zadrženi polskými policisty. I kdybychom měli (novináři) přístup na hranice, tak nemůžeme migrantům prohledávat telefony.

Přítomnost novinářů na hranici by byla dobrá, ale když jsem dnes (v úterý) viděl záběry z místa, z té bitvy, tak si myslím, že by pro polské vojáky bylo docela obtížné chránit jak hranici, tak novináře.

Jasně, máme novináře, kteří byli ve válce v Iráku a Afghánistánu a ví, jak se chovat. Ale zároveň tu máme lidi, kteří prostě jen drží mikrofon.

Poslední otázka. Jak dlouho podle vás bude trvat, než se situace vyřeší a jakou podobu to řešení bude mít? Někteří ministři obrany v členských státech EU se bojí, že by krize na hranicích Běloruska mohla přerůst v ozbrojený konflikt. Vidíte to stejně?

Vidím to jinak. Musíme si přiznat, že to není pouze bělorusko-polský problém. Není to ani pouze bělorusko-unijní problém. Všechno, co Lukašenko dělá, dělá se souhlasem (prezidenta Ruska Vladimira) Putina.

Stala se tu taková zvláštní náhoda. Včera spolu po telefonu hovořili Angela Merkelová a Alexandr Lukašenko a dneska najednou ruské zpravodajské agentury píší o tom, že Německo zrychlí potvrzení plynovodu Nord Stream 2.

To je docela náhoda. Z jednoho pohledu to může vypadat jako snaha o zrychlení otevření plynovodu a mohlo by tak jít o záležitost jednoho měsíce nebo dvou.

Z druhého pohledu to ale může být velmi dlouhý proces, protože migranti říkají, že klidně na hranicích stráví šest sedm měsíců, prostě chtějí dál do Německa.