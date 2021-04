Australan, který si natáčel umírající policisty a vysmíval se jim, dostal 10 měsíců

„Normální lidská reakce by bylo okamžitě vytočit tři nuly (australská tísňová linka, pozn. red),“ uvedl soudce Trevor Wright, který jeho činy označil za „nemilosrdné, kruté a hanebné“.

„Ó, on naboural. Podívej na to. Štěstí, že jsem se šel vymočit,“ vysmíval se Pusey na videu policistům. Podívej na to, vy zasr... ku..y. Hádám, že si domů budu muset zavolat posr.. Uber,“ nadával Pusey, místo aby zavolal záchranku. Místo činu pak spěšně opustil.