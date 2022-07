Američanka v Indii fingovala vlastní únos, aby z rodičů vylákala peníze

Chloe Renee McLaughlinová do indického Dillí přicestovala 5. května jako turistka. Po měsíci svou matku ve zprávách upozorňovala, že ji ohrožuje cizí muž, a napsala e-mail americkým úřadům, v němž si stěžovala na tělesné i emoční týrání. S matkou vedla 10. června videohovor, když do místnosti vstoupil neznámý muž, a od té doby po Američance nebylo ani stopy.

„Po záchraně ženy bylo zjištěno, že incident fingovala, aby vydírala své rodiče. Na sociálních sítích se spřátelila s mužem nigerijské národnosti a po příjezdu do Indie u něj pobývala,“ popsala serveru Indian Express zástupkyně policie v Dillí Amrutha Gugulothová. „Mají společnou vášeň pro zpěv a on v minulosti působil jako jevištní umělec. To mohlo být důvodem jejich přátelství,“ spekulovala.