Američané zabili jemenského vůdce Al-Káidy, na jehož hlavu vypsali tučnou odměnu

Rajmí byl veteránem Al-Káidy, působil ve výcvikových táborech v Afghánistánu, jejichž „teroristické stopy vedou k éře před útoky z 11. září,“ uvádí New York Times.

Poté se vrátil do Jemenu, kde byl odsouzen na pět let vězení za plánování vraždy amerického velvyslance. Z vězení po pouhém roce unikl a rychle se začlenil do řad jemenské Al-Káidy. V roce 2015 vystřídal dosavadního vůdce jemenské odnože Násira Vahajšího, který byl zabit při náletu bezpilotního letounu.