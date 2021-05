Američané už očkují nedočkavé školáky

Jacob (14) z Decaturu u Atlanty chce být jedním z prvních. Už brzy ráno, ještě před vyučováním a než očkovací klinika otevřela své brány, čeká tento osmák na parkovišti. „Můj kamarád měl covid. A to rozhodně nechci,“ řekl reportéru televize CNN.

Méně než 24 hodin poté, co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nouzové použití vakcíny BioNTech/Pfizer pro 12- až 15leté, některé státy už začaly očkovat.

„Vakcína je ještě účinnější u 12- až 15letých než u 16- až 24letých,“ nepochybuje pediatr Robert Frenck z dětské nemocnice Cincinnati v Ohiu. Jeho nemocnice se zapojila do klinického hodnocení. V kontrolní skupině onemocnělo 18 z 1500 mladých lidí. Mezi očkovanými: ani jeden.

Plné čtyři pětiny Američanů, kteří odmítají očkování, tvrdí, že jejich názor nic nezmění. Podle webu mediaite.com to ukazuje nový průzkum firmy YouGov pro časopis The Economist provedený na počátku května za účasti 1500 lidí.

Autoři průzkumu se pak zeptali vyhraněných odmítačů očkování, zda by cokoli mohlo změnit jejich názor. Pouze pět procent z nich připustilo, že změna názoru je u nich možná. Dalších 16 procent prohlásilo, že si není jisto. A plných 79 procent sdělilo, že není nic, co by je mohlo přimět ke změně názoru na očkování.