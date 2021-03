Američan zavraždil svého dědečka, při výslechu vytáhl z kapsy jeho uši

Policisté vyjížděli v sobotu před sedmou hodinou večerní místního času k jednomu z domů v okrese Lake County poté, co obdrželi na tísňovou linku oznámení o násilném činu.

Později se Parker přiznal, že starého muže udeřil do hlavy pálkou a následně mu uštědřil několik bodných ran do hrudi a do oblasti krku. Následně dědečkovi odřízl uši. Když se ho vyšetřovatelé ptali na motiv, Parker uvedl, že „chtěl, aby byl jeho dědeček se zesnulou babičkou“.